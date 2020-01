Espanya es banya en or a Budapest

Waterpolo. Campionat d'Europa femení

25.01.2020 | 22:33

La selecció espanyola femenina de waterpolo s'ha proclamat aquest dissabte campiona d'Europa al guanyar Rússia a la final disputada a Budapest per 13 a 12. L'equip espanyol té un notable accent terrassenc, amb tres jugadores del CN Terrassa, Paula Leitón, Pili Peña i Bea Ortiz, i el segon entrenador, l'egarenc Jordi Valls. Sense oblidar el paper fonamental en els èxits del waterpolo espanyol de Rafael Aguilar, mite de l'esport local i director tècnic de waterpolo de la Federació Espanyola de Natació.A la final, Bea Ortiz ha fet dos gols, Pili Peña un i Paula Leitón un altre. Ortiz ha estat escollida millor jugadora del torneig, Peña ha recollit la copa de campiones com a capitana de la selecció i Leitón ha marcat un espectacular gol en el tram final que quasi ha sentenciat el partit.

El partit ha estat d'un equilibri extraordinari entre dos equips que no s'han rendit en cap moment. Els dos primers quarts han estat molt productius en atac. Les russes han anat per davant al marcador al final del primer quart (3-4) i al descans el resultat era d'empat a 8. Rússia ha tingut una renda de dos gols al tercer quart (8-10) que Espanya ha pogut igualar al final d'aquest període (10-10). A l'inici de l'últim quart les espanyoles han signat un parcial de 2 a 0 (12-10). Un gol de Paula Leitón ha augmentat la renda al 13-10, culminant un parcial de 5 a 0 des de la major renda de les russes. Rússia ha posat emoció amb el 13-12, però ja no ha pogut forçar més.