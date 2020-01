Semifinal masculina contra Croàcia

24.01.2020 | 04:00

La selecció masculina espanyola de waterpolo buscarà avui un lloc a la final del Campionat d'Europa que es disputa a Budapest. L'equip dirigit per David Martín tindrà el repte de superar en les semifinals una potència com a Croàcia a partir de les 5.30 de la tarda en un encontre de la màxima dificultat. Després d'eliminar la potent selecció de Sèrbia en els quarts de final, Espanya disputarà les medalles de nou en una gran competició internacional. De moment, la selecció no coneix la derrota en el campionat, ja que en el seu grup de la primera fase l'únic partit que va deixar de guanyar va ser amb Hongria, amb qui va empatar. Montenegro i Hongria seran els protagonistes de l'altre semifinal del torneig masculí. A la selecció espanyola destaca la participació de dos jugadors terrassencs, Álvaro Granados, que milita al Barceloneta, i Bernat Sanahuja, del CN Terrassa. Granados està signant un gran campionat i ha marcat gols decisius pel combinat espanyol.