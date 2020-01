L'Associació Badminton Terrassa jugarà el "play off" d'ascens a Primera

Badminton. Segona Divisió Nacional

24.01.2020 | 04:00

L'Associació Badminton Terrassa s'ha classificat per disputar el "play off" d'ascens a Primera Nacional, després de finalitzar en la tercera posició de la darrera jornada de Segona Nacional. Els egarencs arribaven com a primers de grup després d'haver guanyat tots els encontres anteriors, però necessitaven mantenir el nivell per acabar la competició en posicions de podi.A la primera ronda d'aquesta jornada final es van enfrontar l'INEF de ...