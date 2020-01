Espanya guanya Croàcia i jugarà la final

Waterpolo. Campionat d'Europa masculí

24.01.2020 | 18:44

La selecció espanyola masculina de waterpolo s'ha classificat aquest divendres per a la final del Campionat d'Europa que es disputa a Budapest. Espanya ha guanyat Croàcia per 9 a 8 en un partit apassionant. A la selecció actuen dos jugadors terrassencs, Álvaro Granados, del Barceloneta que ha fet dos gols en aquest partit, i Bernat Sanahuja, del CN Terrassa. La selecció femenina també s'havia classificat per jugar la final el dijous.

El partit ha estat ple d'alternatives. El primer quart ha finalitzat amb un marcador de 0 a 1 pels croats. Al descans s'ha arribat amb empat a 4, després que la selecció espanyola disposés de dos avantatges. Al tercer quart una altra dosi d'igualtat (6-6). Granados ha fet el 7 a 6 a l'inici del darrer període. Croàcia ha tornat a empatar, però dos gols de Roger Tahull i Alberto Munárriz han sentenciat.