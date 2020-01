Espanya empata amb Alemanya i cau als "shoot outs"

Hocke. Pro League FIH

24.01.2020 | 13:23

La selecció espanyola masculina de hockey ha perdut aquest divendres contra Alemanya en la tanda de "shoot outs" després que el partit finalitzés amb empat a dos gols en el seu debut en l'edició d'aquest any de la Pro League FIH. Espanya suma un punt a la classificació i Alemanya dos gràcies a imposar-se en els llançaments directes. Dissabte, aquestes dues seleccions tornaran a enfrontar-se, també a València. Espanya ha tingut la victòria molt a prop, però un gol alemany a quatre minuts del final ho ha impedit.

El partit no ha començat per Espanya, que al minut 2 ha rebut el primer gol. Però ha reaccionat de forma magnífica i David Alegre ha empatat en el minut 10. Fins al minut 37 no s'ha tornat a moure el marcador. Pau Quemada ha transformat un penal córner i ha fet el 2 a 1. Però a quatre minuts del final s'ha produït l'empat final que ha donat pas als llançaments de "shoot outs" que s'han resolt amb un 3 a 4 per Alemanya.