De Croàcia a Alemanya, dues rampes de creixement

24.01.2020 | 04:00

Dani Olmo va deixar la seva zona de confort a la pedrera del FC Barcelona quan tenia 16 anys. Havia acabat la seva etapa cadet i no es conformava a jugar al juvenil "B" del Barça. Volia un projecte de futur i el va trobar en una destinació inaudita, Croàcia. Va fitxar pel Dinamo de Zagreb de forma sorprenent i a la capital croata va trobar un entorn adequat per començar a treballar en un equip professional malgrat la seva joventut. Va tenir moments difícils, en què fins i tot va buscar una sortida, però es va consolidar com a futbolista de referència i va esclatar a escala internacional amb la selecció sub-21, amb qui va obtenir el títol europeu abans de debutar amb la selecció absoluta. Leipzig torna a ser ara una oportunitat de futur, un lloc on créixer de la mà amb un club que va pujar a la Bundesliga l'any 2016 de la mà de Red Bull i que vol ser protagonista al seu país i al concert europeu. A Alemanya diuen que li han reservat a Dani Olmo la samarreta amb el número 10, un signe clar del què esperen d'ell