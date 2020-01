Cinc convocats del CN Terrassa per al Campionat d'Espanya

Natació

24.01.2020 | 04:00

Els nedadors del Club Natació Terrassa Mario Molla, Eric Rodelas, Enrique Prats, Adrián Santos i Adrià Roy han estat convocats per la Federació Catalana de Natació per disputar el Campionat d'Espanya per Comunitats Autònomes que se celebrarà a Las Palmas del 14 al 16 de febrer.Molla, Rodelas, Prats i Santos formen part de la selecció júnior que està integrada per vuit nedadores i deu nedadors sota la direcció ...