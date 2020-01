El Terrassa FC tanca la cessió del davanter Jordi López al San Cristóbal 

Futbol

23.01.2020 | 04:00

El davanter Jordi López, que avui fa 24 anys, ja s'entrenarà avui amb el seu nou equip, el San Cristóbal. L'acord de cessió del davanter per part del Terrassa FC és ja una realitat, tal com va avançar aquest rotatiu en la seva edició d'ahir. El futbolista estarà a les ordres d'Oliver Ballabriga fins a final de temporada després que les tres parts implicades arribessin finalment a un acord. El jugador, que va arribar aquesta temporada a l'Olímpic procedent del Turó de la Peira, podria debutar aquest diumenge al camp del Sants en un duel molt important per als interessos del San Cristóbal, que visita un rival directe en la zona baixa de la taula classificatòria.