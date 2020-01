L'Ajuntament demana 326 mil euros al CSD pel Mundial femení

23.01.2020 | 04:00

L'Ajuntament de Terrassa va acollir ahir en una reunió de la comissió informativa de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat demanar 326.000 euros al Consejo Superior de Deportes per posar en marxa la primera fase de les obres d'adequació i accessibilitat de l'Estadi Olímpic i el Camp Martí Colomer de cara a la celebració el mes de juliol de 2022 de la Copa del Món femenina de hockey, una competició que s'organitzarà conjuntament amb la ciutat d'Amstelveen, prop d'Amsterdam. El total d'aquesta primera fase de les obres és de 845.000 euros i el ple ha de ratificar en breu que el Consistori assumeixi la resta de diners. Així doncs, es va ratificar també un decret que consigna la resta de l'aportació econòmica municipal per a aquestes obres. A banda de l'Estat i l'Ajuntament, també la Generalitat participarà en el cost que suposa l'organització d'aquest esdeveniment, però serà en fases posteriors. Per volum de participants, aquest Mundial serà només comparable a la competició de hockey dels Jocs de l'any 1992.