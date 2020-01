El fitxatge de Dani Olmo pel Leipzig, a la recta final

Futbol

Josep Cadalso

23.01.2020 | 15:57

Dinamo de Zagreb i RB Leipzig negocien avui dijous els darrers detalls de l'operació de traspàs del jugador terrassenc Dani Olmo al conjunt alemany. Les postures són molt properes i s'han d'acabar de concretar alguns detalls econòmics perquè l'operació sigui oficial. El jugador ja s'ha acomiadat dels seus companys al Dinamo, club al que va arribar als 16 anys i on ha crescut esportivament. Segurament, Olmo viatgi demà a Leipzig per ser presentat oficialment com a nou jugador de l'actual líder de la Bundesliga. Com ja va avançar Diari de Terrassa en la seva edició de dimecres, Olmo havia escollit finalment el Leipzig a causa del potencial esportiu d'un club que aspira a guanyar la Bundesliga i que està jugant encara la Champions League, on s'enfrontarà el Tottenham en els vuitens de final. El Milà italià ha intentat el fitxatge fins al darrer moment, però la seva absència de les competicions europees s'ha convertit en un motiu decisiu per a l'elecció final.