Espanya es classifica per a la gran final

Waterpolo. Campionat d'Europa femení

23.01.2020 | 20:11

La selecció espanyola femenina de waterpolo, amb les jugadores del CN Terrassa Paula Leitón, Bea Ortiz i Pili Peña, s'ha classificat per a la gran final del Campionat d'Europa que es disputa a Budapest després de guanyar aquest dijous Hongria a les semifinals del torneig per un resultat d'11 a 10. Rússia serà el rival en el partit per a la medalla d'or. Hongria i Croàcia és disputaran el bronze. Bea Ortiz ha marcat dos gols en aquesta semifinal.

Espanya dominava al descans per 5 a 4 i s'ha entrat en el darrer quart amb empat a 7. La selecció de Miki Oca ha signat un parcial de 4 a 0 que semblava que seria definitiu. Però amb l'11 a 7 les hongareses han reaccionat i a punt han estat d'empatar el partit.