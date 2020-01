Dotze medalles per al Cos Olímpic al Català

Taekwondo

23.01.2020 | 04:00

El Gimnàs Cos Olímpic va tenir una actuació molt destacada al Campionat de Catalunya de poomsae. Els seus competidors van assolir dotze medalles, la meitat d'or. En la categoria júnior femenina, Estela Andrade es va endur una de les sis medalles d'or. Altres tres van ser per a Àlex Marín en la categoria sènior 1, per a Ainhoa Delgado en sènior 2 i per a José Manuel Marín en màster 3. També van penjar-se l'or el ...