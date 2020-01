El Terrassa FC surt de les posicions de descens

Futbol. Primera Nacional femenina

Redacció

22.01.2020 | 04:00

Amb una posada en escena molt semblant a la de les anteriors jornades, el Terrassa FC va mostrar-se molt superior al Sant Pere Pescador al Camp Olímpic, però no va poder passar de l'empat a un davant d'un rival directe en la lluita per evitar el descens. Malgrat haver perdut dos punts, les noies que prepara Lluís Ros han aconseguit abandonar per primera vegada en tota la temporada les posicions de descens.En aquests moments, les terrassenques ocupen l'onzena posició ...