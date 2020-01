Futbol. Quarta Catalana

22.01.2020 | 04:00

El Terrassa "B" estava guanyant per la mínima al camp del Can Trias "B" quan l'àrbitre va decidir la suspensió del matx, al minut 60, després de l'expulsió de tres jugadors locals. Els egarencs, amb gols d'Edu i Spence, dominaven en el marcador.UD Can Trias "B", 1Sillero, Flores, Rachid, Luna, Montilla, Barakat, Viñals, Sari, Ferrando, Óscar i Germán, onze inicial, Sergi, Aguilera, Aitor Hernández, ...