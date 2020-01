Superioritat total a casa d'un gran H. Terrassa

Handbol. Segona Catalana femenina

22.01.2020 | 04:00

L'equip femení de l'Handbol Terrassa es manté en segona posició del grup "B" després d'imposar-se per un contundent marcador de 45 gols a 12 a l'avant penúltim classificat, un Tàrrega que no va poder fer res per tal d'evitar tan àmplia golejada. Les terrassenques, que segueixen a només dos punts de distància del Sant Esteve de Palautordera, van dominar el partit en tot moment. Al descans manaven ja per un 22 a 8 que ...