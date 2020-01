Sorprenent empat del Terrassa davant del cuer

Handbol. Lliga Catalana

Redacció

22.01.2020 | 04:00

La visita del cuer al pavelló de Can Jofresa va acabar amb un resultat inesperat, un empat a 31 gols que deixa de forma provisional l'Handbol Terrassa en la quarta posició amb els mateixos vint punts que el La Salle Bonanova. Els terrassencs, però, tenen un as amagat a la màniga. Han de jugar encara el seu partit pendent amb el Bordils "B" (11 de febrer a Can Jofresa) i en cas de victòria els terrassencs se situarien líders.L'empat davant del ...