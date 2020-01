El segon fitxatge del San Cristóbal per potenciar la plantilla

22.01.2020 | 04:00

La complicada situació del San Cristóbal a la zona baixa de la classificació ha portat el conjunt de Ca n'Anglada a reforçar la seva plantilla amb el propòsit de sortir de les posicions més compromeses. La setmana passada va arribar el migcampista Tino Mendoza, procedent del Rubí i que ja va debutar en la segona part del partit contra el Cerdanyola. Una de les principals necessitats de l'equip era millorar la seva capacitat ofensiva, un dèficit que s'intenta resoldre amb Jordi López. També està oberta la possibilitat d'incorporar un porter a causa dels problemes físics de Dani Lledó. El club està sondejant el mercat, però si finalment no arriba cap jugador en aquesta demarcació, Dani Lledó seguiria sent el segon porter. El San Cristóbal ha sortit aquesta setmana de les posicions de descens directe, però per sota té a Sants i Igualada amb els mateixos punts. Cal destacar que aquest diumenge el San Cristóbal juga un partit de vital importància al camp del Sants, a partir de les 12.15 del migdia.