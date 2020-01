Un penal d'Álvaro Granados classifica Espanya per a semifinals davant de Sèrbia

Waterpolo. Campionat d'Europa masculí

22.01.2020 | 19:32

La selecció espanyola masculina de waterpolo, amb els terrassencs Álvaro Granados i Bernat Sanahuja, ha eliminat aquest dimecres a la vigent campiona d'Europa, Sèrbia, per 10 gols a 9 (6-6 en el partit i 4 a 3 en la tanda de penals). Ha estat un partit ajustadíssim que ha acabat amb empat a nou i s'ha resolt als penals per 4 a 3. El gran protagonista d'aquest duel de quarts de final que ha enfrontat els dos finalistes de la passada edició ha estat l'atacant terrassenc del Barceloneta Álvaro Granados, que ha marcat, de penal, el gol de la victòria per als homes de David Martín en un partit que estava empatat a sis gols.

Els serbis han dominat el primer quart per 1 a 2, però Espanya s'ha posat per davant després de signar un gran parcial de 4 a 1 al segon període. S'ha arribat al descans amb un 5 a 3 favorable als espanyols. En un tercer quart més travat, els homes de Dejan Savic han anotat un 0 a 1 que ha permès els serbis forçar els penals. Per part dels espanyols han marcat de penal Felipe Perrone, Adrià Delgado, Marc Larumbe i finalment Álvaro Granados. Filip Filipovic, Milan Aleksic i Milos Cuk han estat els autors dels insuficients tres gols dels serbis. Espanya jugarà divendres la segona semifinal davant del guanyador del duel de quarts de final entre Croàcia i Grècia. La final està prevista per diumenge a les set de la tarda.