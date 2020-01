Natació

22.01.2020 | 04:00

El nedador del CN Terrassa Miguel Durán ha estat convocat amb la selecció espanyola absoluta per participar en uns entrenaments que se celebraran al CAR de Sant Cugat del 30 de gener a l'1 de febrer. La llista elaborada per Fred Vergnoux està formada per vuit nedadores i quatre nedadors. Durán es va proclamar aquest cap de setmana campió de Catalunya absolut gràcies a les tres medalles d'or obtingudes.