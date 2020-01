En la lluita pel podi 

Waterpolo. Campionat d'Europa femení

Redacció

22.01.2020 | 04:00

La selecció espanyola femenina de waterpolo s'ha classificat per a les semifinals del Campionat d'Europa que es disputa a Budapest. Espanya va guanyar ahir Grècia per un marcador de 12 a 9 i lluitarà per les medalles novament en una gran competició internacional. En el partit van participar les tres jugadores del CN Terrassa que prenen part en aquest campionat. Bea Ortiz va tenir un notable protagonisme ofensiu, ja que va marcar 4 gols. Paula Leitón va fer un ...