L'Handbol Terrassa "B" va fer líder el Banyoles

Handbol. Segona Catalana

22.01.2020 | 04:00

Un Handbol Terrassa "B" que ha perdut deu dels tretze partits que porta disputats no va tenir cap opció de plantar cara a un Handbol Banyoles "B" que s'ha situat com a nou líder del grup, amb els mateixos vint-i-dos punts que l'Handbol Ègara. El conjunt del Pla de l'Estany va començar a marcar distàncies des del primer minut i al descans manava ja per 16 a 10. L'avantatge va arribar fins als quinze gols al final del duel.H. Banyoles ...