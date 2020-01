L'Atlètic Sant Joan se situa en quarta posició

Futbol sala. Primera Catalana

Redacció

22.01.2020 | 04:00

Tercera victòria consecutiva per un Atlètic Sant Joan que travessa un dels moments més dolços de la temporada. Els terrassencs es van imposar per 5 gols a 2 al Prats de Lluçanès al pavelló municipal de Can Parellada, un triomf que els ha permès tornar a ocupar la quarta posició de la taula classificatòria amb vint-i-un punts, a només quatre de distància del líder del grup, el Vilamajor. Es tracta de la ...