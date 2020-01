L'argentí Agustín de Giovanni, a prop de fitxar pel Terrassa FC

Futbol. Tercera Divisió

Jordi Guillem

22.01.2020 | 18:16

El migcampista argentí de 22 anys Agustín de Giovanni està molt a prop de fitxar pel Terrassa FC. El jugador, que s'ha desvinculat ja del Lorca FC, podria ser presentat aquesta mateixa setmana com a substitut de Jordi López, el davanter que el Terrassa ha cedit al San Cristóbal fins a final de temporada. De Giovanni ha disputat quinze partits amb el conjunt murcià a la Tercera Divisió i ha marcat cinc gols. Aquest dimecres s'ha entrenat per darrera vegada amb el Lorca i la seva arribada al Terrassa sembla imminent. D'aquesta manera, quan falten nou dies per tancar el mercat d'hivern, el Terrassa ha tancat ja un dels seus possibles fitxatges.

De Giovanni és un migcampista que pot jugar tant de mitjapunta com d'extrem. Va néixer el 14 de maig de l'any 1997 i té la doble nacionalitat, argentina i italiana. És un futbolista amb una bona visió de joc i destaca per la seva bona tècnica individual i la capacitat de rematada. És un producte del planter del Instituto Atlético Central de Córdoba, on va debutar ben jove a la Segona Divisió argentina. Als vint anys va arribar a Espanya i va signar pel Mérida, que el va cedir a l'Atlético Pueblonuevo de la Tercera Divisió. La temporada passada va jugar amb el San Martín, també a Tercera. Va començar la temporada al Lorca i podria acabar-la al Terrassa FC.