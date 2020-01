Inapropiada derrota davant d'un rival directe

Futbol. Primera Catalana femenina

22.01.2020 | 04:00

En un partit en què hi havia la sisena posició en joc, el Món Femení Terrassa "B" va perdre al municipal de Ca n'Anglada per 2 gols a 4, un resultat que l'ha situat en una incòmoda novena posició, més a prop de la zona baixa que de les primeres posicions. Les terrassenques perdien per 1 a 2 al descans. Van intentar reaccionar al segon període, però dos gols de les santcugatenques van servir per a tancar el ...