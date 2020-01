Derrota intranscendent a la pista del CV Sant Boi

Voleibol. Segona Catalana masculina

22.01.2020 | 04:00

El CV Terrassa va perdre per 3 a 0 a la pista del CV Sant Boi en el darrer partit de la primera fase. Els egarencs han acabat tercers del seu grup i optaran a l'ascens a Primera Divisió catalana malgrat les baixes sofertes. Ara el seu objectiu és incorporar algun reforç per afrontar amb opcions la part decisiva del campionat. El partit a Sant Boi va tenir moments d'equilibri, però el CV Terrassa es va veure superat en tot moment malgrat que el partit no era transcendent per a la classificació final. El primer set va finalitzar amb un marcador de 25-20. El Sant Boi va ampliar el seu avantatge amb un 25 a 18 i va rematar la feina amb un 25 a 19 en el tercer set.