El CN Terrassa es classifica per a la final del campionat català per equips

Frontennis

22.01.2020 | 04:00

El CN Terrassa s'ha classificat per a la final del Campionat de Catalunya per equips en modalitat preolímpica després d'eliminar el Club Frontennis Abrera per 2 a 1 a les semifinals. Biel Vaghi i Albert Domínguez van perdre el primer partit per 2 sets a 0 contra Jordi Jover i Raúl Cots. L'equip local va igualar l'eliminatòria en un segon partit que Vicenç Sellarès i Sergio Jiménez van resoldre al seu favor amb brillantor per 2 sets a 0. En el tercer i decisiu matx, Daniel López i Pol Dalmases van adjudicar-se la victòria per 2 sets a 1. La final serà el 26 de gener a Barcelona.