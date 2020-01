El Can Salas es va saber desfer sense problemes del cuer

Hockey. Primera Divisió. Grup 1

22.01.2020 | 04:00

El cuer no va suposar cap problema per al Can Salas, que es va imposar per 1 a 4 a Barcelona davant de l'RC Polo i és el quart.RC Polo, 1Garré, Madurga, Farré, Tiana, Maestro de León, Muñoz, Gutiérrez, Muñoz, Closa, Gaig, Barguñó, Penas, Calzado, Sala, Permanyer, Casademunt i López-Fonta.Can Salas, 4Nil Sánchez, Pallarès, Amorós, Malgosa, Corbera, Planas, Roca, Gelabert, Matarrodona, Jan Castelló, ...