Un bon Kubalas aconsegueix la quarta victòria de l'exercici

Futbol. Segona Divisió de veterans

22.01.2020 | 04:00

Tot i començar per darrere al marcador, el Kubalas va reaccionar i es va endur els tres punts amb el Can Roca 74. Els dos gols d'Ernest Herrero van suposar la quarta victòria de la temporada per als egarencs.Kubalas, 2Fernández, Cordovilla, Aragonés, De Rueda, Expósito, López, Pérez, Rafael Soto, Casto, Juan Vicente Soto i Pérez, equip inicial, Leguizamon, González, Herrero, Gómez, Casas, Molina i Leguizamon.Can Roca 74, ...