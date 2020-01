Avui, torn per a la selecció masculina

22.01.2020 | 04:00

La selecció masculina d'Espanya es juga avui (17.30) la classificació per als quarts de final del Campionat d'Europa. Després de superar Alemanya als vuitens de final, l'equip de David Martín afronta un compromís de la màxima dificultat contra una selecció que ha guanyat el títol continental en cinc oportunitats. El rival d'Espanya ha accedit als quarts de final de forma directa després de ser primera del grup "B" amb tres victòries en el seu trajecte contra Rússia, Romania i els Països Baixos. Espanya va ser segona del seu grup per diferència de gols amb Hongria, que es va fer amb la primera plaça. Amb la selecció destaca la participació de dos jugadors terrassencs: Álvaro Granados, del Barceloneta, i Bernat Sanahuja, del CN Terrassa. Granados està sent un dels millors golejadors de la selecció.