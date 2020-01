Albert Sala va salvar un punt per al Matadepera

Hockey. Primera Divisió. Grup 2

22.01.2020 | 04:00

El Matadepera 88 va empatar a un gol a Can Salas davant de l'Atlètic en un partit en què la majoria d'ocasions es van concentrar en el darrer quart. Precisament els dos gols van arribar en els tres minuts finals. Carles Puig va posar per davant el conjunt de Can Salas, però en el penúltim minut de joc, l'olímpic Albert Sala va empatar a un. Una setmana més, el Matadepera 88 es manté líder, ara amb un sol punt més que Egara 1935, ...