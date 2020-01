La segona part condemna a un bon Can Parellada

Futbol. Tercera Catalana

21.01.2020 | 04:00

El Can Parellada no en va tenir prou amb jugar una gran primera part per sumar la victòria. Els de Joan Francesc Flomesta van signar uns vint primers minuts de molt mèrit, però després del descans es van quedar sense forces i van encaixar un parcial de 7 a 36 deixant el partit totalment sentenciat.Al final, 69 a 100, un marcador que no fa justícia al partit que es va veure. A més, això ha de servir al Can Parellada per entendre que té les ...