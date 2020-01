21.01.2020 | 04:00

El Terrassa Fc ha donat a conèixer els preus del carnet de mitja temporada que serà vàlid per a la segona volta del campionat i que ja es pot comprat. El carnet d'adult tindrà un preu de 80 euros per a tribuna i de 30 a general i gol. El carnet especial, per a jubilats, aturats, pensionistes i joves de 18 a 25 anys, valdrà 50 euros a tribuna i 25 a general i gols. Pel que fa al carnet de futbol base, fins a dos adults amb fills al futbol base del club, costarà 60 euros a tribuna i 20 a general i gols. El pack familia (dos adults i accès a menors de 18 anys) té un preu de 100 euros en tribuna i 50 en general i gols. Els menors de 18 anys poden disposar del carnet jove de forma gratuita. Els preus de les entrades per als partits de la segona volta es mantenen en 10 euros en tribuna i 8 en les zones de general i gol. El club confia en obtenir un bon suport a aquesta campanya.