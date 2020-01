El Matadepera s'imposa al CB Solsona i s'apropa una mica més al lideratge

Bàsquet. Segona Catalana

21.01.2020 | 04:00

El Matadepera va sumar un triomf molt còmode contra el Solsona, conjunt de la part baixa de la classificació i que no va posar massa problemes als locals. A més, la victòria va venir acompanyada de la derrota del Sant Jordi, líder de la competició i que va caure, a casa contra el Balaguer. Amb aquests resultats, el Matadepera és segon amb tres derrotes per les dues que computa a hora d'ara el Sant Jordi.Contra el Solsona, els de Matadepera en van tenir prou amb els 10 primers minuts per ...