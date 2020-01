Un Juan XXIII insistent no va obtenir cap premi

Futbol. Tercera Catalana

21.01.2020 | 04:00

El Juan XXIII va plantar cara al camp del Planadeu i va tenir opcions de puntuar fins a gairebé el final, quan els locals van sentenciar. Contra un rival directe en la lluita per fugir de les places de descens, els terrassencs van oferir una bona imatge però no els hi va servir per puntuar. Quan faltaven 17 minuts pel final, el Juan XXIII tenia opcions però va faltar encert.EF Planadeu, 4Olivencia, Larumbre (Tafristan, m. 60), Corral, García, Cabrera, Meza, Quiroga, ...