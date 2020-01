Espanya guanya Grècia i lluitarà per les medalles

Waterpolo. Campionat d'Europa femení

21.01.2020 | 19:16

La selecció espanyola femenina de waterpolo ha derrotat aquest dimarts Grècia en els quarts de final del Campionat d'Europa que es disputa a Budapest. Espanya s'ha imposat per un marcador de 12 a 9. Han jugat les tres jugadores del CN Terrassa. Bea Ortiz ha marcat 4 gols, Paula Leitón 1 i Pili Peña no ha anotat.

Espanya ha obtingut una renda de dos gols en l'inici del partit, però les gregues hi han remuntat. Al final del primer període s'ha arribat amb un 4 a 3 per Espanya. L'equilibri s'ha mantingut al segon quart i s'ha arribat al descans amb un 6 a 5 per a Espanya. L'equip de Miki Oca ha agafat una renda de tres gols en el tercer quart (9-6) que ha ampliat fins als cinc en l'últim període sentenciant de forma definitiva.