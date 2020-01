Còmoda victòria d'un Sant Pere molt solvent

Bàsquet. Segona Catalana

21.01.2020 | 04:00

El Sant Pere no va donar opcions a l'Esparreguera, conjunt que ocupa la penúltima posició de la classificació- En un partit molt sòlid, els del Casal no van tenir problemes per sumar un triomf que els deixa en sisena posició amb un balanç de 7 victòries i 7 derrotes.Ja al primer quart, els locals van assolir vuit punts de marge, una diferència que van gestionar durant tot el partit i inclús van anar augmentant a poc a poc. Al ...