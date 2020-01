El CN Terrassa va caure per la mínima a Puigreig

Futbol. Tercera Catalana

21.01.2020 | 04:00

Un solitari gol, al quart d'hora de la primera meitat, va significar la derrota per un CN Terrassa que no va poder revertir la situació en contra. El conjunt terrassenc, que ha vist truncada la seva bona marxa en les dues últimes jornades, va perdre amb un Puigreig que li ha pres la tercera plaça. Un gol de Claret, en el minut 15 de partit, va ser suficient per a la victòria dels locals, que van saber defensar-se amb ordre.CE Puigreig, 1Iván Gil, Guillem Pla ...