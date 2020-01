El CN Terrassa atropella al líder en un partit brillant

Bàsquet. Tercera Catalana

21.01.2020 | 04:00

El CN Terrassa va fer saltar la banca. Els d'Eduard Guindo van signar el millor partit de la temporada i es van exhibir contra el Bufalà, conjunt que arribava al Pla del Bon Aire amb només dues derrotes i sent el líder de la competició.Dirigits per un magistral Sergi Segarra, els locals no van donar opció a un rival que va veure com li passaven per sobre. A més, el CN Terrassa va trobar opcions en molts jugadors, anotant quasi tots punts importants.Al ...