Àmplia victòria del Matadepera fora de casa

Bàsquet. Tercera Catalana femenina

21.01.2020 | 04:00

El Matadepera va passar per sobre del Sant Nicolau en un gran partit de tot el col·lectiu. La pressió a tota la pista des de l'inici i l'alt ritme proposat van ser claus per entendre el partit. El Matadepera en va tenir prou amb aquestes dues eines per obrir escletxa molt d'hora i no patir en excés.Al final, només el marcador i la relaxació visitant van fer que el marcador no fos més contundent. El Matadepera, doncs, va signar un partit molt complert, ...