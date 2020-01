La selecció masculina jugarà contra Alemanya als vuitens de final

Waterpolo. Campionat d'Europa

19.01.2020 | 13:32

La selecció espanyola masculina de waterpolo ha accedit als vuitens de final del Campionat d'Europa que es disputa a Budapest com a segona classificada del seu grup després de veure com Hongria la superava en el "goal average" general en la darrera jornada de la primera fase. Espanya jugarà els vuitens de final contra Alemanya aquest dilluns a les quatre de la tarda. Hongria, com a primera de grup, passa directament als quarts de final.

Espanya va guanyar Turquia per 24 a 2 a la darrera jornada, però Hongria va fer un rècord anotador contra Malta amb un 26 a 0 que li va donar la primera plaça del grup En el partit contra Turquia, el jugador terrassenc del Barceloneta Álvaro Granados va anotar quatre gols, mentre que l'egarenc del CN Terrassa Bernat Sanahuja va fer dos.