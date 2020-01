Nova final a Ca n'Anglada

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

18.01.2020 | 04:00

El San Cristóbal porta sis jornades sense guanyar. Una dinàmica molt dolenta que ha portat el conjunt parroquial a la zona de descens. Però des de l'equip es vol observar la realitat des d'una visió diferent, destacant el fet que en les dues darreres jornades no ha perdut i ha sumat dos empats que el mantenen viu en la seva lluita per sortir de la zona més compromesa. Demà, contra el Cerdanyola, el conjunt dirigit per Oliver Ballabriga buscarà un triomf que li doni opcions d'abandonar la ...