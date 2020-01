L'equip masculí s'enfronta avui a Túrquia

18.01.2020 | 04:00

Després d'haver-se imposat a Malta per 23 a 7 i d'haver empatat a onze amb Hongria, la selecció espanyola masculina es jugarà avui a les deu del matí amb Turquia en la darrera jornada de la primera fase el primer lloc del grup "C", una posició que el classificaria directament per disputar el proper dimecres la ronda de quarts de final. Si acaba segona o tercera de grup, la selecció hauria de disputar dilluns el partit de vuitens de final. L'equip de David Martín està empatat a quatre punts amb els hongaresos, a qui treu dos gols d'avantatge. Hongria tanca el grup avui a les set de la tarda davant de Malta.