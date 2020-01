Xavi guanya el seu segon títol com a entrenador

Futbol

17.01.2020 | 19:44

El terrassenc Xavi Hernández ha guanyat aquest divendres el seu segon títol com a entrenador. El seu equip, l'Al Sadd,ha derrotat per un contundent 4 a 0 l'Al Duhail a la final de la Copa de l'Emir de Qatar. Xavi ja havia guanyat anteriorment la Supercopa del país.

Aquesta és la primera experiència a la banqueta del tècnic terrassenc, que compta en el seu equip d'auxiliars amb tres terrassencs més: Òscar Hernández, Sergio Alegre i Iván Torres. Aquesta primera temporada s'està desenvolupant de forma positiva per Xavi, que ha rebutjat aquests dies una proposta del FC Barcelona per seure a la banqueta del Camp Nou. Malgrat l'atractiu de la proposta, l'ha rebutjat en entendre que no era el moment adequat per fer aquest pas.