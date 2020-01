Fidel al projecte esportiu a Qatar i partidari de respectar els temps

17.01.2020 | 04:00

El "no" de Xavi Hernández al FC Barcelona es va produir per un cúmul de circumstàncies que tenen a veure amb raons esportives, familiars i de valors personals de Xavi Hernández i el seu grup de treball. El tècnic terrassenc va viure hores de vertigen després de rebre la proposta barcelonista , inesperada per ell pel moment en que es va produir. Xavi no ha amagat que el seu somni és seure a la banqueta del FC Barcelona, però ...