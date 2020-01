Xavi diu que l'oferta del Barça era molt precipitada

Futbol

16.01.2020 | 12:05

El terrassenc Xavi Hernández ha manifestat aquest dijous que l'oferta per entrenar el Barça que va rebre fa uns dies "era molt precipitada", motiu pel qual va rebutjar la proposta. Xavi no ha amagat que el seu somni continua sent entrenar algun dia al primer equip blaugrana, però que aquest no era el moment adequat. Aquestes declaracions les ha fet en la roda de premsa prèvia a la disputa de la final de la Copa de l'Emir de Qatar que demà juga el seu equip, l'Al Saad i en la que podria obtenir el seu segon títol com a entrenador.

Xavi va rebre una oferta del FC Barcelona per fer-se càrrec del primer equip en substitució d'Ernesto Valverde. Finalment, l'escollit ha estat Quique Setién, un tècnic del gust de Xavi. "M'encanta com a entrenador", ha dit al respecte.