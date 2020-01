La selecció goleja 18 a 2 Israel

Waterpolo. Campionat d'Europa femení

16.01.2020 | 04:00

Tercera victòria consecutiva per a la selecció espanyola femenina de waterpolo al Campionat d'Europa que se celebra a Budapest. El conjunt que prepara Miki Oca es va imposar ahir per un contundent marcador de 18 gols a 2 a Israel (3-0, 4-1, 7-1, 4-0), una de les seleccions més assequibles i cuer. Espanya s'ha situat gràcies a aquest triomf com a líder del grup "B". Demà a dos quarts d'una del migdia s'enfrontarà a Alemanya i diumenge a ...