El CV Terrassa va perdre a casa i segueix cuer

Voleibol. Tercera Catalana femenina

16.01.2020 | 04:00

Nova derrota de l'equip femení del Club Voleibol Terrassa, que va caure derrotat per un marcador de 0 sets a 3 al pavelló del Bon Aire davant del CV Valls d'Andorra en partit corresponent a la Tercera Catalana femenina. El conjunt terrassenc es va veure clarament superat per les andorranes. El `rimer set va ser força igualat, però les visitants es van acabar imposant per un marcador de 21 punts a 25. El CV Terrassa va intentar reaccionar, però va perdre els dos sets següents per 14 a 25 i 8 a 25 respectivament. El CV Terrassa continua cuer sense puntuar, mentre que el CV Valls d'Andorra és tercer.