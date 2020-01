Àlex Fernández pateix un microtrencament a la cama esquerra

16.01.2020 | 04:00

El migcampista del Terrassa FC Àlex Fernández, pateix un microtrencament a l'isquio de la cama esquerra,s egons han revelat les primeres proves que se li han fet. Malgrat que encara no s'ha donat amb seguretat el tems de baixa, s'especula que serà d'un mínim de tres setmanes. La seva baixa crea un problema important a Xevi Molist, donat el pes d'Àlex Fernández en l'equip egarenc. El jugador es va lesionar en els primers minuts del partit al camp del Sant Andreu. A més de la seva aportació en el joc, és un dels màxims realitzadors del Terrassa amb quatre gols. La seva absència donarà oportunitats tant a Kevin com a Manu, els jugadors que poden complir la seva funció al centre del camp. Molist també haurà de fer canvis aquesta setmana a la davantera amb motiu de la sanció a Sergi Arranz. El tècnic podria optar per donar entrada a Domi i situar Kevin al centre de l'atac. L'altre possibilitat és comptar d'inici amb Jordi López. Poves podria tenir minuts, però encara no està en condicions per jugar d'inici.