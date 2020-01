Un Terrassa FC irregular cau a la desena posició

Futbol sala. Primera Catalana

Redacció

15.01.2020 | 04:00

Un Terrassa FC en evident crisi de resultats només ha sumat un punt dels quinze últims en joc. Aquest fet l'ha fet passar de la primera a la desena posició i també passar de lluitar per aspirar a l'ascens a fer-ho per no perdre la categoria. En aquesta onzena jornada, el conjunt que dirigeix Pol Montserrat va caure per 5 gols a 8 davant del Montornès al pavelló de la Maurina en un partit que se li va descontrolar massa aviat.Abraham Gumà, autor ...