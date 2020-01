Tercera posició per a la Unió Atlètica Terrassa

Atletisme. Campionat de Catalunya "B" de clubs en pista coberta

Redacció

15.01.2020 | 04:00

La UA Terrassa es va classificar en la tercera posició del Campionat de Catalunya "B" per clubs en pista coberta, disputat a Sabadell, en categoria masculina. Els egarencs van sumar 62,5 punts, superant en un punt el Barcelona At, quart classificat. El títol va ser per l'Avinent Manresa, amb 80 punts, seguit de la JA Sabadell amb 70.Per part de la UAT, Joan Fuentes va ser primer en 60 llisos (6"94); Jorge Sánchez sisè en 200 llisos (23"82); ...